La guerre du Cameroun : un long chemin vers la reconnaissance

Alors que le Cameroun a ouvert le bal de la commémoration des indépendances africaines en 2020, le mercredi 1er janvier, le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères a annoncé la déclassification des archives pour la période 1950-1971. La France s'y était engagée en 2015, sous la présidence de François Hollande, premier président, après des années de silence, à admettre « une répression » contre des nationalistes et à évoquer « des épisodes tragiques ». « Il y a eu une répression dans la Sanaga-Maritime et en pays Bamiléké et je veux que les archives soient ouvertes pour les historiens », avait-il déclaré en 2015, sans reconnaître ouvertement la responsabilité de la France. « Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères a rendu accessibles les archives en sa possession de la période de l'accès à l'indépendance du Cameroun. Cela a demandé un long travail à la fois de classement et de déclassification des documents. Les fonds sont désormais classés, inventoriés et consultables en salle d'archives. Depuis que l'annonce a été faite que ces archives étaient accessibles, des chercheurs, notamment camerounais, se sont rendus sur le site de la Courneuve pour les consulter », a confirmé cette semaine la porte-parole des Affaires étrangères.