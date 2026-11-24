Vue aérienne des navires marchands ancrés à l'intérieur du détroit d'Ormuz près d'Oman, le 2 octobre 2026 ( AFP / - )

Souveraineté maritime, sécurité des routes commerciales, réarmement naval: les tensions géopolitiques, notamment le conflit au Moyen-Orient ou celui en Ukraine, sont au cœur des discussions des vingt et unièmes Assises de l'économie de la mer qui se tiennent jusqu'à mercredi à Montpellier.

Plus de 1.700 professionnels ou experts du secteur, décideurs politiques, militaires, ONG, scientifiques ou représentants des collectivités, mais aussi assureurs maritimes et industriels participent à ces deux journées.

"Le maritime n'a jamais été aussi central dans la géopolitique actuelle", soulignent dans un communiqué Ouest France et Le Marin, les deux journaux français organisateurs de cette manifestation annuelle.

"Mer Noire, mer Rouge, golfe Persique… Les zones de conflits sont nombreuses sur les mers du globe et affectent directement le transport de marchandises. Les pétroliers sont particulièrement touchés mais les vraquiers et porte-conteneurs sont devenus des victimes collatérales", expliquent-ils.

"La situation actuelle au Moyen et Proche-Orient illustre le désordre stratégique avec un retour de la conflictualité en mer qui menace nos approvisionnements", a résumé Christophe Cluzel, chef d'état-major de la Marine, lors d'un entretien en direct depuis la Polynésie où il se trouve actuellement.

En mars, des dizaines de navires sont restés bloqués dans le détroit d'Ormuz et ses abords, après le début du conflit entre les États-Unis et l'Iran.

À fin novembre, et depuis le début de l'année, 464 incidents impliquant des navires marchands ont été recensés dans le monde, provoquant 90 morts et 50 disparus, a rappelé le président d'Armateurs de France Marc Etcheberry à Montpellier.

"les navires sont des victimes"

"Les navires" sont des "victimes très directes" des conflits, a-t-il dit.

Les conséquences de ces tensions pour les armateurs ainsi que l'avenir du transport maritime international et sa décarbonation sont aussi abordés.

Exemple parmi d'autres, les "céréales ont énormément de mal" à sortir de la mer Noire en ce moment, a souligné Benoit Rochet, président d'Haropa (société qui gère les ports du Havre, de Paris et de Rouen, premier port céréalier français).

"Depuis trois semaines, un mois" de "grosses ventes françaises" de céréales sont ainsi enregistrées à l'exportation, a-t-il dit.

Dans ce contexte bouleversé, Rodolphe Saadé, PDG de l'armateur CMA-CGM, a indiqué que ses objectifs d'investissements de décarbonation pour 2050 ne seront probablement pas tenus, étant donnés les renchérissements de coûts induits par les conflits: les itinéraires plus longs via le cap de Bonne Espérance pour éviter le détroit de Bab el-Mandeb et les Houthis, par exemple.

À quelques jours de la reprise des négociations onusiennes sur la réduction des émissions de CO2 de la marine marchande au sein de l'Organisation maritime internationale (OMI) à Londres, M. Saadé a aussi cité "l'absence de règles communes entre les grandes puissances" et la longueur du "développement des carburants décarbonés".

"Nécessité"

Sur le plan national, les Assises accueilleront mercredi un débat entre représentants des candidats à la présidentielle au sujet de la politique maritime que la France devra mener au cours des cinq prochaines années.

Jean-Luc Mélenchon profitera des Assises pour présenter le "plan mer" de LFI.

Dès mardi, M. Saadé a donné sa propre vision pour maintenir le pavillon maritime français, menacé selon l'ensemble des armateurs français si la taxe au tonnage, qualifiée d'avantage fiscal indu par certains, devait disparaitre après la présidentielle.

Cette fiscalité des armateurs, appliquée dans de nombreux pays et passant par une taxe au forfait plutôt que par un impôt sur les sociétés, est jugée comme une "nécessité" par M. Saadé.

Face à une concurrence internationale féroce, c'est elle notamment qui a permis le développement de la flotte marchande française ces 20 dernières années, alors qu'elle était très affaiblie avant les années 80.

L'édition 2025 des Assises, à La Rochelle, avait été marquée par l'intervention d'Emmanuel Macron en défense des armateurs, "champions" maritimes français.

CMA-CGM en retour avait annoncé son intention d'augmenter d'un tiers sa flotte immatriculée en France.

Cette année, l'armateur a retiré sa promesse pour protester contre une taxe exceptionnelle prévue au budget 2027. M. Macron n'est pas venu.