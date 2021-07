"La guerre a changé": des documents américains sonnent l'alarme face au variant Delta

Le logo des Centres de prévention et de contrôle des maladies (CDC) principale agence sanitaire des Etats-Unis ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Kevin C. Cox )

Le variant Delta du Covid-19 est aussi contagieux que la varicelle, a probablement des effets plus graves que ses prédécesseurs et les personnes contaminées semblent autant le transmettre qu'elles soient vaccinés ou non, selon des documents officiels américains.

Ces constats, qui s'appuient sur des études scientifiques, figurent sur une présentation circulant en interne au sein des Centres de prévention et de contrôle des maladies (CDC), principale agence sanitaire des Etats-Unis.

Révélés par le Washington Post, ces documents, dont l'authenticité a été confirmée à l'AFP, s'accompagnent d'une mise en garde à l'égard des responsables: "la guerre a changé".

La directrice des CDC s'est appuyée sur ses conclusions pour recommander à nouveau, depuis deux jours, le port du masque en intérieur même pour les personnes vaccinées.

La présentation s'appuie notamment sur une analyse menée à Provincetown, dans l'Etat du Massachusetts, où près de 900 cas de Covid ont été dépistés après les festivités de la fête nationale du 4 juillet, bien que les trois-quarts de la population ait été vaccinée.

Or, il n'y avait "pas de différence" dans la charge virale des personnes vaccinées ou non vaccinées, selon la présentation des CDC, ce qui semble indiquer un même degré de contagiosité quel que soit le statut vaccinal.

En revanche, il y a eu peu d'hospitalisations (sept à cette date) et aucune mort liée à ce foyer, d'après le site d'informations local Masslive.com.

Ce constat "est le facteur principal du changement des recommandations du CDC" sur le masque, explique à l'AFP Celine Gounder, spécialiste des maladies infectieuses à l'université de New York: "Ce n'est pas pour protéger les personnes vaccinées qui, si elles sont infectées, auront des symptômes légers, voire aucun, mais on constate qu'elles peuvent contaminer d'autres personnes."

Par ailleurs, les documents du CDC montrent que les contaminations de personnes vaccinées ne sont pas aussi rares qu'on le pensait avec "35.000 infections symptomatiques par semaine sur les 162 millions d'Américains vaccinés".

Sur la base d'études internationales, les CDC jugent que le Covid était initialement à peu près aussi contagieux que la grippe, mais est devenu comparable à la varicelle -- une personne contaminée par le variant delta le transmettant à huit autres en moyenne -- toujours en deçà de la rougeole.

Des données du Canada, de Singapour et d'Ecosse suggèrent qu'il pourrait être plus dangereux, avec davantage d'hospitalisations et de morts.

L'efficacité des vaccins varient, mais dans leur présentation, les CDC estiment que le risque de mourir ou d'être gravement malade est divisé par dix avec un vaccin et le risque d'être contaminé au moins par trois, ce qui revient à dire que les vaccins sont efficaces à 90% contre les formes sévères et à 67% contre les infections.

