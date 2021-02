La Guadeloupe bloquée par un mouvement social d'organisations professionnelles

La Guadeloupe est paralysée mercredi par des blocages sur les routes menés par plusieurs organisations professionnelles représentant aussi bien les transports, le BTP, que le tourisme, qui s'insurgent notamment contre "la pression sociale et fiscale", a déclaré à l'AFP Jean-Yves Ramassamy, un porte-parole du collectif.

La préfecture n'a pas souhaité communiquer "à ce stade".

Cette crise intervient au moment de la nomination d'Odile Nacibide, Guadeloupéenne nommée sous-préfète à la relance économique en Martinique et en Guadeloupe et dans un contexte de crispation due à la crise sanitaire: le préfet a annoncé mardi la fermeture des deux centres commerciaux de plus de 20.000 m³ de l'île. De plus de nombreux parents sont mobilisés contre le port du masque à l'école primaire et un collectif a bloqué mercredi matin une route de l'île.

Dans la nuit de mardi à mercredi, des représentants des taxis, des ambulanciers, des transports scolaires et publics, de la petite hôtellerie, ou encore du BTP, ont installé en plusieurs points de l'île, des tas de gravats, des camions, des bus, des tractopelles bloquant totalement l'accès à plusieurs zones économiques.

"Nous souhaitons faire entendre notre voix sur notre situation", a déclaré M. Ramassamy. Il décrit de très nombreuses "difficultés". "Nous avons des revendications secteur par secteur, mais nous nous retrouvons sur un point: la pression sociale et fiscale et surtout, les banques (qui) bloquent nos accès aux prêts garantis par l'Etat. Or, nous devons continuer à payer nos charges durant ce temps", explique-t-il.

En Guadeloupe, le tissu entrepreneurial est composé essentiellement de très petites entreprises, que la crise sanitaire met en difficulté, notamment du point de vue de la dette sociale et fiscale. "Ces difficultés existaient auparavant mais avec la crise sanitaire, ça explose", souligne M. Ramassamy.

Il alerte sur "les cascades de faillite" qui menacent, et mettent même les emplois en jeu: "nous représentons près de 50.000 emplois. Nous voulons que notre poids économique soit considéré", a-t-il rappelé.

A cela s'ajoutent parfois des conflits sociaux comme celui qui court dans les Sablières de Guadeloupe depuis le mois de novembre: une grève toujours en cours ralentit la fourniture de matière première aux entreprises du BTP.

"A cause de ce conflit, cela fait deux mois que mon entreprise n'a pas travaillé", expliquait dans les médias locaux José Gaddarkhan, président de la fédération du BTP de Guadeloupe, également porte-parole du collectif des socio-professionnels mobilisé ce mercredi.

Les socio-professionnels sont prêts à "durcir le mouvement" si nécessaire. Pour lever les barricades, ils demandent des négociations avec l'Etat et les collectivités, et "des garanties". "Nous sommes presque morts alors nous sommes prêts à aller jusqu'au bout", affirme M. Ramassamy.

Une plate-forme de négociation est en cours de finalisation, selon les professionnels mobilisés.

Du côté des organisations patronales, la mobilisation est accueillie de façon mitigée : "La CCI des Îles de Guadeloupe déplore la méthode utilisée qui pénalise et empire encore plus les difficultés des entreprises, pour lesquelles chaque journée de travail compte, alors que la situation économique est des plus préoccupantes et désespérées", a indiqué par voie de communiqué, le président de la CCI, Patrick Vial Collet.