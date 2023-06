information fournie par So Foot • 28/06/2023 à 09:30

La Guadeloupe accroche le Canada

L’île ne loupe pas son entrée.

La Guadeloupe a réalisé une belle performance pour son entrée dans la Gold Cup, dans la nuit de ce mardi à ce mercredi en faisant match nul face au Canada, (2-2). Thierry Ambrose a ouvert la marque et donné l’avantage aux Gwada Boys, (0-1, 23 e ), avant que Lucas Cavallini ne remette les deux équipes à égalité, (1-1, 48 e ). Les Canadiens ont repris l’avantage grâce au but contre son camp de Meddy Lina, (2-1, 70 e ), mais dans le money time (90 e +3), la Guadeloupe a arraché le match nul avec un peu de chance et un nouveau CSC, signé Jacen Russel-Rowe.…

TJ pour SOFOOT.com