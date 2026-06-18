La « grosse fierté » de Wissa après le nul historique face au Portugal
La fierté de tout un peuple. Auteur du but de l’égalisation face au Portugal juste avant la pause, Yoane Wisa a écrit l’histoire en devenant le tout premier buteur de la République démocratique du Congo en Coupe du monde . Un moment historique que l’ancien Lorientais n’est sans doute pas près d’oublier.
« Une grosse fierté »
« Très fier aujourd’hui forcément, parce qu’on a travaillé très, très dur, ça a été très, très compliqué face à une équipe meilleure que la nôtre , a d’abord reconnu le héros congolais du soir. Mais voilà, on a été vaillants, résilients. Le premier but, c’est une grosse fierté parce que c’est à l’image de l’équipe. Le plus important, c’est de continuer maintenant. » …
VM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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