La grève vue par les touristes à Paris : « Chez vous, on écoute ceux qui braillent le plus »

La France, terre officielle des Droits de l'Homme, des fromages et du bon vin, de la mode, des râleurs... Et donc des grèves à rallonge comme des « manifs ». Les clichés ont la vie dure. Il faut dire que, depuis 35 jours consécutifs, notre pays, en proie à une contestation historique face à la réforme du système des retraites, apporte de l'eau au moulin des amateurs de stéréotypes. Auprès des touristes que nous avons interrogés, l'Hexagone fait, en la matière, office d'exception pour ne pas dire d'ovni social, imprégné par ce que les détracteurs des manifestations à répétition appellent la « gréviculture », cette culture de la grève. LIRE AUSSI > Réforme des retraites : la grève vue par des journalistes étrangersDevant l'Arc de Triomphe, ce mercredi, Saki et Kana, deux Japonaises de 21 ans, s'offrent un selfie. C'est loin d'être le seul souvenir qu'elles garderont de Paris. Leurs jambes peuvent en témoigner. « À cause de la grève, on n'arrête pas de marcher », soufflent les demoiselles de Kyoto venues étudier en Europe. À l'instar de nombreux touristes croisés ce mercredi matin sur les Champs-Élysées, elles ne sont pas « très surprises » par l'ampleur et la durée de la fronde sociale car « les Français expriment leurs opinions et ça fait partie de l'Histoire du pays ». Mais comme, aussi, la plupart des autres visiteurs en provenance de tous les continents, elles n'imaginent pas un tel scénario sur leurs terres. « Au Japon, les ouvriers suivent leur patron, ils sont très attachés à leur entreprise. L'image qu'on a de la manifestation est violente », décrivent-elles.Les raisons de la colère sont parfois floues aux yeux des globe-trotteurs. « C'est les Gilets jaunes, c'est ça ? C'est pour l'augmentation des salaires ? » se demande, avec un train de retard, Khalad, 40 ans, d'Arabie Saoudite. Martine, 58 ans, une Suissesse qui réside non loin de Genève est, ...