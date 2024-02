La grève SNCF se poursuit en ce samedi de chassé-croisé

Des voyageurs devant le tableau des départs à la gare de Lyon, à Paris, le 16 février 2024 ( AFP / Ian LANGSDON )

La grève des contrôleurs de la SNCF se poursuit samedi en plein chassé-croisé des vacances d'hiver et avec seulement un TGV sur deux en circulation, affectant au total 150.000 voyageurs.

Ce week-end voit les premiers retours de la zone C (Paris, Montpellier et Toulouse) mais aussi les départs de la zone A (Lyon, Bordeaux, Dijon...).

La circulation des trains est "fortement perturbée" depuis jeudi 20H00 et jusqu'à lundi 08H00, a prévenu la SNCF.

Quelque "850.000 Français vont pouvoir finalement partir en vacances" mais "je regrette que 150.000 Français ne vont pas pouvoir partir" car "ils n'ont pas forcément trouvé de solutions", a expliqué vendredi sur BFMTV Christophe Fanichet, le PDG de SNCF Voyageurs.

Malgré tout, la grève n'a pas entraîné de chaos dans les gares, les voyageurs prenant les devants en renonçant à leur déplacement, en changeant leurs billets ou en adoptant d'autres modes de transport.

La priorité a été donnée aux liaisons vers les stations de ski des Alpes, où les trains étaient complets dans les deux sens, selon la compagnie.

C'est là que se concentrait le trafic ce weekend: sur les routes, la circulation a aussi été très difficile samedi en Auvergne-Rhône-Alpes.

L'A43 entre l'Isère et la Savoie était particulièrement concernée tout au long de la journée, et encore très encombrée vers 17H00 entre Chambéry et Albertville, mais aussi dans l'après-midi l'A86 en région parisienne.

Un pic de bouchons a été atteint vers 15H45, avec 280 kilomètres cumulés sur le réseau national, selon Bison Futé. Des ralentissements notables étaient également signalés sur l'A6 au sud de Dijon.

Il y a avait aussi sur les routes une partie des voyageurs qui a vu son train annulé.

La plateforme Blablacar a observé un "doublement de la demande de réservations" pour le covoiturage et les bus depuis l'annonce du plan de transport de la SNCF mercredi.

Blablacar a indiqué samedi qu'elle avait ajouté des trajets supplémentaires pour "faire face à la demande", notamment de Paris vers Rennes, Toulouse, Nice et Marseille, et qu'il restait des places en covoiturage.

La SNCF avait indiqué que le service serait réduit de moitié sur les lignes TGV Inoui et Ouigo, ainsi que pour les Intercités. La circulation est meilleure sur les lignes locales avec "en moyenne, 8 TER sur 10".

Les clients concernés ont été tous prévenus par courriel ou SMS, assure la SNCF.

Certaines lignes sont davantage touchées par la grève, à l'image de Paris-Bordeaux, où les deux tiers des trains sont annulés.

Il devrait y avoir plus de trains sur l'axe Atlantique à partir de dimanche, a annoncé le patron du TGV Atlantique Franck Dubourdieu à l'AFP. Si certains clients changent leur billet pour voyager lundi, "on va être en capacité de transporter tout le monde", a-t-il assuré vendredi.