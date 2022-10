La grève reconduite à la raffinerie TotalEnergies de Gonfreville en Normandie

La grève a été reconduite mercredi à la mi-journée à la raffinerie TotalEnergies de Gonfreville-L'Orcher, près du Havre (Seine-Maritime), a-t-on appris auprès de la CGT.

A l'issue d'une assemblée générale qui a réuni plusieurs dizaines de salariés, la grève a été reconduite "après un vote très largement majoritaire", a déclaré à l'AFP le secrétaire général CGT de la plateforme normande, Alexis Antonioli.

Une trentaine de syndicalistes de l'UNEF, Sud-PTT 92, CGT-Infocom sont venus en bus de Paris en soutien aux grévistes et ont versé 5.000 euros à la caisse de grève, a constaté l'AFP.

Ce vote intervient au lendemain d'un mouvement social interprofessionnel pour réclamer notamment des hausses de salaire. Au total, 107.000 personnes ont manifesté mardi en France selon le ministère de l'Intérieur, "près de 300.000" selon la CGT.

La grève dans plusieurs raffineries TotalEnergies, dont celle de Gonfreville-L'Orcher, a débuté le 27 septembre et crée depuis plusieurs semaines des pénuries de carburants dans les stations-services.

Vendredi, la CGT, qui réclame 10% pour compenser l'inflation et profiter des revenus exceptionnels engrangés par le groupe en 2021, n'a pas signé l'accord salarial conclu entre la direction et les deux syndicats majoritaires, la CFE-CGC et la CFDT.

L'accord prévoit une hausse générale de 5% des salaires, assortie de hausses individuelles et d'une prime exceptionnelle comprise entre 3.000 et 6.000 euros.