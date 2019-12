"La grève peut encore durer quelques jours", prévient Jean-Baptiste Djebbari

Face à la vive contestation contre la réforme des retraites, le secrétaire d'État aux Transports "fonde l'espoir que dès le milieu de semaine prochaine, nous puissions avancer de façon très concrète avec les partenaires sociaux".

Le secrétaire d'État aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari, à la gare Montparnasse à Paris, le 4 décembre 2019. ( AFP / THOMAS SAMSON )

TGV, métros ou bus bloqués, écoles fermées et près de 250 cortèges organisés... Syndicats, partis d'opposition et "gilets jaunes" ont engagé jeudi 5 décembre avec l'exécutif un bras de fer autour de la future réforme des retraites , promesse phare du quinquennat d'Emmanuel Macron.

La mobilisation est particulièrement importante à la RATP et la SNCF, avec 90% des TGV et 80% des TER annulés, et 10 lignes du métro parisien fermées . Des grèves illimitées sont prévues à la RATP et à la SNCF où on s'attend déjà à un mouvement dans la durée.

En France, "les transports vont être très compliqués, aujourd'hui comme demain", a convenu le secrétaire d'État aux Transports Jean-Baptiste Djebbari sur RTL, selon qui "la grève peut encore durer quelques jours" . La situation correspond selon lui "grosso modo" aux prévisions de trafic de la RATP et de la SNCF.

Face à la colère des syndicats, il renvoie aux concertations avec le gouvernement. "Nous avons posé un calendrier de négociations avec les syndicats. Jean-Paul Delevoye (le haut-commissaire en charge du dossier des retraites, ndlr) annoncera lundi ou mardi prochain ce qu'il a compris de la synthèse des échanges. Le Premier ministre s'exprimera dans les jours qui viennent de manière à poser très concrètement les grandes orientations de la réforme", a-t-il rappelé.

La grève peut-elle donc durer jusqu'aux fêtes de fin d'année ? "Je ne suis pas dans ce calendrier là. Nous discutons avec les syndicats depuis plus d'un mois", a répondu le secrétaire d'État, avant de poursuivre : "D'une manière générale, le régime des retraites tel qu'il est aujourd'hui fonctionne assez mal. Si on est responsable politiquement, on doit reconstruire complètement le système de retraites pour le bien des Français".

En déplacement à la gare de Bercy, M. Djebarri a exprimé quelques instants plus tard son espoir "que dès le milieu de semaine prochaine, nous puissions avancer de façon très concrète avec les partenaires sociaux notamment sur l'application du nouveau système de retraite pour les régimes spéciaux".