La grève peut-elle gâcher la Fête des lumières de Lyon ?

C'est l'événement de l'année à Lyon. Chaque année, pendant quatre soirs, plusieurs millions de personnes se pressent dans les rues de la capitale des Gaules pour la Fête des lumières. En 2018, elles étaient près de 2 millions. Mais, cette année, la grande grève qui doit démarrer le 5 décembre, comme l'événement, pourrait bien venir gâcher la fête.Le mouvement social, qui s'annonce de grande ampleur, pourrait bien venir paralyser les transports. La SNCF a bloqué en amont la vente de billets du 5 au 8 décembre, prévenant que le trafic serait « fortement perturbé sur l'ensemble du réseau ». Certains voyageurs ont déjà été informés de l'annulation de leur train et la compagnie les invite à « privilégier d'autres modes de déplacement ».Les hôteliers inquietsMessage reçu cinq sur cinq par les usagers du train, qui ont commencé à se reporter, notamment, sur les cars. Chez FlixBus, on constatait déjà deux semaines avant le mouvement une hausse des réservations de 160 % par rapport à l'an dernier sur l'axe Paris-Lyon pour la Fête des lumières. La compagnie a augmenté son offre de sièges pour le week-end.Lire aussi Grève du 5 décembre : ces transporteurs qui se frottent les mains Mais cela ne suffit pas, et certains hôteliers voient déjà des clients annuler leur séjour. « Certains établissements ont jusqu'à 30 % d'annulations », s'inquiète l'Union des métiers de l'industrie hôtelière (Umih) du...