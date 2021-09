"La grève, on ne la fait pas par plaisir", répond Veyrier (FO) à Emmanuel Macron

"La grève, on ne la fait pas par plaisir", a réagi mardi Yves Veyrier, le secrétaire général de la Confédération Force ouvrière (FO) en réponse à une phrase d'Emmanuel Macron sur les grèves des personnels municipaux à Marseille qui "ne passe pas".

"Vous avez un problème avec vos personnels municipaux et vous avez trop de grèves (...) l'absentéisme, les grèves perlées, c'est un sujet dont il faut se parler en toute franchise parce que l'Etat ne vient pas investir pour en quelque sorte que certains viennent prélever leur dîme", avait lancé le président de la République le 2 septembre lors du discours présentant ses "ambitions" pour la ville de Marseille.

"La grève, on ne la fait pas par plaisir parce que ce qu'on y perd, c'est notre gagne-pain, c'est le salaire", a réagi M. Veyrier lors d'une conférence de presse à Marseille, où son syndicat est majoritaire parmi les agents territoriaux: "Dans une période marquée par la pandémie (...), ce n'est franchement pas le moment de rajouter des petites phrases, de la tension, du conflit", a-t-il insisté.

"C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on lui dit +il ne faut pas revenir avec le sujet des retraites, il ne faut pas revenir et s'obstiner sur la réforme de l'assurance-chômage+", a complété M. Veyrier.

La CGT, FO, Solidaires, la FSU et des organisations de jeunesse ont appelé à une grande journée de grève et de manifestations le 5 octobre pour défendre l'emploi et les salaires et demander l'abandon des réformes de l'assurance chômage et des retraites.

Concernant l'obligation vaccinale contre le Covid-19 pour le personnel soignant, qui entre en vigueur mercredi en France, "une confédération syndicale, FO, n'est pas compétente en matière médicale", a rappelé M. Veyrier, dont le syndicat est le second plus représenté dans la fonction publique hospitalière.

"Nous n'avons pas pris position sur le bien-fondé ou non de la vaccination obligatoire", a-t-il souligné, ajoutant qu'il "existe déjà des vaccins obligatoires pour l'ensemble de la population ou dans le secteur de la santé".

Alors que la CGT-Santé a appelé à manifester ce mardi contre l'obligation vaccinale et les sanctions qui s'appliqueront aux personnels des hôpitaux et des Ehpad qui ne s'y conformeraient pas, FO-Santé a pour sa part réclamé au gouvernement "un délai supplémentaire", afin de désamorcer "des situations ingérables" dans certains hôpitaux.