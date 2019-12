La grève impacte sérieusement les salles parisiennes de spectacle

Depuis le 5 décembre, onze représentations ont été annulées dans les deux salles de l'Opéra de Paris. Les recettes des théâtres parisiens chutent. Seules les salles de cinéma ne sont pas impactées par le mouvement social contre la réforme des retraites.

Des annulations à foison, des personnels en grève. Les scènes de spectacles d'Ile-de-France sont particulièrement touchées par le mouvement social contre la réforme des retraites. Depuis jeudi 5 décembre, onze représentations ont été purement et simplement annulées dans les deux salles de l'Opéra de Paris, à Bastille et au Palais Garnier. C'est d'ailleurs devenu un point d'interrogation quotidien : le public ne sait que dans l'après-midi si le spectacle pour lequel il a acheté des places sera ou non maintenu le soir.

Fait rarissime, 120 des 154 danseurs du ballet ont défilé à Paris, jeudi, inquiets de la prochaine disparition de leur régime de retraite, qui leur permet de raccrocher leurs chaussons à 42 ans. Les techniciens et les musiciens ont également rallié ce mouvement de grève. Le manque à gagner -- uniquement en recettes de billetterie -- s'élève déjà à 1,8 million d'euros pour l'Opéra de Paris.

De la même façon, la plupart des théâtres parisiens n'ont pas pu assurer leur représentation du 5 décembre. Ce fut le cas au Théâtre des Champs-Elysées pour Les Noces de Figaro mises en scène par James Gray ou dans les deux salles de l'Odéon, où « une partie du personnel permanent et des intermittents du spectacle ont décidé de se joindre au mouvement social ». A la Comédie-Française, qui bénéficie aussi de sa propre caisse de retraite, les grévistes se comptent surtout chez les techniciens de plateau. Et quatre pièces programmées depuis le 5 décembre ont été annulées.

