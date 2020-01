«La grève illimitée est derrière nous», assure la patronne de la RATP

Alors qu'une huitième journée de mobilisation contre le projet de réforme des retraites se profile ce mercredi à l'appel de l'intersyndicale CGT-FO-FSU-Solidaires, le principe de la grève illimitée et reconductible dans les transports semble désormais du domaine du passé. Après un mois et demi de perturbations, le trafic des métros et RER dans le Grand-Paris est redevenu quasi normal. C'est donc aujourd'hui l'heure des bilans pour la RATP. Et pour sa patronne, Catherine Guillouard, qui a dû essuyer le plus important mouvement social de ces dernières décennies dans l'entreprise, et doit tirer les leçons de cet épisode qui a impacté le quotidien de millions de voyageurs à Paris et en banlieue. Peu présente dans les médias ces dernières semaines, cette dirigeante atypique de 55 ans, numéro 2 chez Air France de 1997 à 2007, grande fan de ski et de rock, explique s'être concentrée « sur la grève en interne ». Sur la concertation aussi. Selon elle, des concessions importantes ont été faites. Seuls les agents partant à la retraite à partir de 2037 seront concernés par la réforme, soit 42% des 42 000 agents actuels. Quant à ceux qui suivront, ils bénéficieront de « la clause à l'italienne », qui convertit les années en points sur la base des grilles de fin de carrière, quelle que soit l'ancienneté.Reste une question, la page de la grève dans les transports parisiens est-elle vraiment tournée ? « Je me garderais bien d'une telle affirmation, répond la PDG de la RATP. Il faudrait demander aux syndicats. » Certains évoquent des actions ponctuelles et spectaculaires. « Il y a deux choses que je ne tolérerai pas, précise, le ton ferme, Catherine Guillouard, que l'on s'en prenne à l'outil de travail ou que l'on manque de respect à ceux qui travaillent. »La RATP vient de subir le mouvement social le plus long de son histoire. La grève est-elle terminée ?CATHERINE GUILLOUARD. Aujourd'hui, le ...