La grève des incinérateurs de déchets va peser sur les impôts

Des poubelles pleines qui attendent désespérément d'être vidées, des sacs qui s'accumulent sur les trottoirs? Depuis le premier week-end de février, il faut slalomer entre les déchets pour marcher dans certains arrondissements de la capitale. La mairie pointe du doigt la grève du personnel des incinérateurs contre la réforme des retraites, qui dure depuis le 23 janvier.Depuis cette date, six des sept fours d'Issy-les-Moulineaux, Ivry-sur-Seine et Saint-Ouen, permettant de détruire les 6 000 tonnes quotidiennes des habitants de Paris et de la petite couronne, sont restés à l'arrêt. Le Syctom, qui gère le traitement des déchets, a dû envoyer une partie de ses poubelles à des incinérateurs voisins d'Île-de-France, et surtout en enfouir une bonne partie en décharge. « Une catastrophe écologique », comme il l'expliquait au Point.Lire aussi 40 000 tonnes de déchets enfouies à cause de la grève en Île-de-FranceParis a pris du retard dans la collecteMais cette solution n'a duré qu'un temps : les fosses permettant de décharger les camions-poubelles en attendant de renvoyer, dans des camions à la contenance plus importante, les déchets à l'enfouissement se sont vite retrouvées pleines. À la demande du Syctom, la préfecture a réquisitionné, vendredi 31 janvier, du personnel pour gérer ces fosses, et permettre aux camions de continuer de venir vider leurs déchets et de ramasser les poubelles des habitants.À Paris, pourtant, elles ont...