La grève, c'est aussi l'occasion de faire les courses

Dans l'aire de jeux d'arcade, Yasser, 3 ans et demi, passe de la voiture de Oui Oui au cheval de course animé Gogo-Pony. Sa mère insère des jetons dans la fente de la machine. « Je suis venue passer du temps avec lui au centre commercial en attendant d'aller chercher sa sœur à la crèche, confie Hassina. Comme il n'avait pas école ce jeudi à cause de la grève, son père l'a gardé ce matin. Je travaillais et je suis allée le chercher à midi et demi. Grâce à la grève, on a pu passer du temps rien que tous les deux, ce qui arrive rarement depuis la naissance de sa sœur. »Comme Hassina, ils étaient nombreux à avoir profité de la grève nationale ce jeudi, pour parcourir les boutiques du centre commercial du Jeu de Paume à Beauvais. « Nous devrions être en cours », s'amusent Dilara, Sabrine et Ahleme, trois jeunes lycéennes. Mais de leurs six cours programmés, seuls trois se sont réellement tenus. Les trois adolescentes s'occupent en flânant dans les magasins. Les cadeaux de Noël déjà effectués, Sabrine a juste acheté un crayon de maquillage.« Merci la grève ! »Ce n'est pas le cas de Monique, venue avec ses arrière-petites-filles, Gabrielle et Camille, spécialement pour choisir leurs cadeaux de Noël. « Quand j'ai su qu'il y aurait grève, j'ai appelé ma petite-fille pour proposer de les garder car j'adore les avoir, confie cette élégante femme sous son bonnet blanc. Nous avons fait les devoirs ce matin et cet après-midi, elles ont bien mérité un peu de shopping ! » « Momo », comme l'appellent ses arrière-petites-filles est venue en voisine. « Je viens souvent dans le centre commercial mais pouvoir faire les magasins avec elles deux, entre filles, c'est un véritable plaisir. Merci la grève ! » Vu les yeux pétillants de Gabrielle, 8 ans, qui lorgne devant les bijoux colorés, les filles iront probablement chez Claire's avant leur excursion déjà prévue à la Grande Récré.C'est le ...