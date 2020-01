«La grève à la RATP et à la SNCF n'a que trop duré», avertit Édouard Philippe

Des signes d'agacement que le Premier ministre cherche de moins en moins à dissimuler. Ce mercredi, Édouard Philippe a estimé, au terme d'un séminaire gouvernemental à l'Elysée, que « la grève à la RATP et à la SNCF n'a que trop duré ». EN DIRECT null Compte-rendu du séminaire gouvernemental du 15 janvier 2020 par @EPhilippePM, Premier ministre. https://t.co/u3NNLXMgUy-- Élysée (@Elysee) January 15, 2020 « Je ne serai satisfait qu'au moment où l'ensemble des usagers de la SNCF au niveau national et l'ensemble des usagers des transports en public, au niveau de l'Île-de-France, auront retrouvé le cours d'une vie normale », a ajouté le Premier ministre.Un rendez-vous avec les dirigeants de la SNCF et RATPIl a ajouté qu'il recevrait ce mercredi après-midi les dirigeants de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, et de la RATP, Catherine Guillouard, pour « un point précis sur le dialogue social et la reprise du travail » dans les deux entreprises. LIRE AUSSI > Réforme des retraites : calme trompeur pour Édouard PhilippeLe chef du gouvernement a souligné avoir « observé que la mobilisation dans la grève diminuait et je m'en réjouis évidemment », tout en rappelant être resté « constant et ferme sur la suppression des régimes spéciaux ».Avocats et dockers en grève, le « bon espoir » d'un apaisementInterrogé sur la contestation d'autres catégories, comme les dockers et les avocats, Edouard Philippe assure avoir « bon espoir » que la crise s'apaise. En « expliquant les vertus du système universel et en montrant toute la souplesse dont il est capable », les intéressés devraient selon lui « dépasser cette phase d'opposition initiale et pouvoir travailler en bonne intelligence avec les organisations syndicales, les représentants de ces professions et le Parlement ».Ségolène Royal : une « nécessaire obligation de réserve »Enfin, évoquant la situation de Ségolène Royal, dont la fonction ...