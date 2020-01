La grève à la RATP donne le blues aux musiciens du métro

Les pas des passagers dans les couloirs de la station Concorde résonnent dans le vide : personne à proximité des panneaux indiquant l'emplacement d'un musicien. Idem dans les rames de la ligne 12, ouvertes occasionnellement aux heures de pointe, désertées par les accordéonistes et autres artistes de rue qui s'y pressent habituellement. « On n'en a pas vu un seul. Pourtant, cela fait quelques heures qu'on est là », témoignent des agents de la Régie.Figures incontournables des souterrains parisiens, il est difficile de tomber sur l'un d'entre eux, malgré la timide reprise du trafic ces derniers jours. Fanny Seï, à la fois chanteuse et guitariste, joue d'habitude dans le métro de deux à trois fois par semaine, mais elle ne s'y est pas rendue depuis le lancement de la grève contre la réforme des retraites, le 5 décembre. « Avec l'agitation et la nervosité qui règnent, personne n'aurait été réceptif à ma musique », explique cette artiste accréditée par la RATP.« Les annonces de la RATP couvrent ma musique »Violoncelliste d'origine moldave, Alina Bystritskaya, a normalement pour terrain de jeu la station Palais-Royal, à la croisée des lignes 1 et 7. Depuis le début du conflit social, elle a également renoncé aux couloirs du métro. « Les annonces de la RATP, qui font le point sur le mouvement social quasi continuellement, couvrent ma musique », souffle-t-elle. Et d'ajouter : « Les gens sont crispés, ça ne leur fait pas plaisir. Du coup, ils ne s'arrêtent pas. » Par chance, elle peut compter sur son job à mi-temps : elle est prof de musique en conservatoire.Pour ceux pour qui jouer dans le métro représente l'unique source de revenus, il faut braver les obstacles provoqués par la grève. Daniel, yeux sombres, mèche rebelle, montre les quelques pièces récoltées pendant sa tournée, qu'il tient serrées dans sa paume. « Généralement, à Noël, je gagne entre 80 et 100 euros. Cette année, je ...