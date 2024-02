La Grèce lève 785 millions d'euros grâce à l'introduction partielle en Bourse de l'aéroport d'Athènes

( AFP / ANGELOS TZORTZINIS )

L'introduction en Bourse de 30% du capital de l'aéroport international d'Athènes (AIA), le plus important de Grèce, a permis de lever 785 millions d'euros, ce qui reflète une "forte" demande, a annoncé le ministre grec des Finances, Kostis Hatzidakis vendredi.

L'opération, qui a débuté le 25 janvier, a été sursouscrite douze fois, a-t-il souligné dans un communiqué.

L'aéroport Eleftherios Venizelos a de son côté indiqué que le prix d'introduction final a été fixé à 8,20 euros par action, au sommet de la fourchette annoncée initialement, ce qui représente une capitalisation boursière de 2,46 milliards d'euros.

La demande a dépassé 8,6 milliards d'euros, a-t-il précisé.

Le premier jour de cotation est fixé au 7 février.

L'aéroport d'Athènes a accueilli plus de 28 millions de passagers en 2023 dont de très nombreux touristes et a dépassé de 10,2% le précédent record de trafic de passagers de 2019, "démontrant sa capacité à rebondir après la pandémie de Covid-19", selon l'AIA.

La Grèce s'est lancée dans la vente de nombreuses participations publiques depuis la grave crise économique et sociale qui l'a secouée entre 2009 et 2018 et compte lever 5,77 milliards d'euros via des privatisation en 2024.

"Grâce à ces initiatives, les bases sont jetées pour attirer encore plus d'investissements et pour une croissance dynamique", a déclaré Kostis Hatzidakis.