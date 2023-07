La Grèce "en guerre" contre les incendies, des dizaines de milliers de touristes évacués

Les pompiers continuaient lundi de combattre les feux de forêt attisés par la canicule en Grèce après l'évacuation sans précédent de dizaines de milliers de vacanciers de l'île de Rhodes, près des côtes turques.

Dans l'île également très touristique de Corfou, au sud de l'Albanie, un feu de forêt a entraîné "l'évacuation préventive de 2.466 personnes", des habitants de la région et des touristes, dans la nuit de dimanche à lundi, a déclaré Yannis Artopios, un porte-parole des pompiers.

Il a toutefois souligné qu'il n'y avait pas eu jusqu'à présent de maisons ou d'hôtels détruits.

La Grèce est "en guerre contre (...) les incendies", a lancé son Premier ministre, Kyriakos Mitsotakis, dans un discours devant le Parlement, avant d'avertir : "Nous avons encore trois jours difficiles devant nous" en raison des températures élevées.

Les commémorations annuelles du rétablissement en 1974 de la démocratie dans ce pays ont même dû être annulées.

Frappée par l'une des plus longues canicules de ces dernières décennies avec des températures ayant dépassé dimanche localement 46°C, la Grèce est depuis la semaine dernière, comme chaque été, touchée par des feux de forêt.

- Hébergés dans des écoles -

Celui qui ravage Rhodes, dans le sud-est de la mer Egée, a entraîné samedi l'évacuation de plus de 32.000 touristes, "la plus grande opération (de ce type) jamais effectuée en Grèce", selon les autorités.

Les incendies se poursuivent sur l'île de Rhodes, en Grèce, le 24 juillet 2023 ( AFP / Spyros BAKALIS )

Nombre d'autres ont été hébergés pendant la nuit dans des gymnases ou des écoles.

Lundi, cette île du Dodécanèse s'est retrouvée sous une épaisse fumée et des collines étaient couvertes de végétation calcinée.

Dès l'aube, deux hélicoptères et deux bombardiers d'eau y ont repris leurs opérations pour épauler les pompiers dans leur lutte contre les flammes pour le septième jour consécutif.

L'agence météorologique nationale (EMY) a annoncé lundi que la vague de chaleur allait croître le lendemain et surtout mercredi, jour où la température doit atteindre 44°C.

Mercredi après-midi, "des orages dans le centre et l'ouest du pays sont prévus, avant une baisse de 6 à 8 degrés Celsius", a néanmoins ajouté l'EMY.

"Bien qu'ils ne soient pas rares dans le sud de l'Europe, ce qui est inhabituel dans les incendies à Rhodes, c'est leur intensité et la vitesse à laquelle ils se sont propagés", a noté Douglas Kelley, du Centre pour l'Ecologie et l'hydrologie du Royaume-Uni.

- Une situation "terrible" -

Kelly Squirrel, une Britannique, a raconté que la police avait ordonné l'évacuation de son hôtel.

"Nous avons dû marcher sans relâche. Nous avons marché pendant environ six heures dans la chaleur", a-t-elle dit à l'AFP, après être parvenue à l'aéroport international de Rhodes, qui s'apparente désormais à un campement improvisé avec ses travailleurs saisonniers allongés sur des serviettes de plage ou ses vacanciers en maillot de bain affalés sur des chaises.

Parmi les touristes attendant d'être rapatriés, Daniel-Cladin Schimdt, un Allemand de 42 ans, allé en vacances avec sa femme et leur fils de neuf ans dans le sud-est de cette île, a vécu "une évacuation cauchemardesque".

"On est épuisés et traumatisés. Je crois qu'on ne réalise pas trop ce qu'il s'est passé", a-t-il confié à l'AFP.

"On a reçu un premier message des autorités samedi à 13h30, puis l'alarme de l'hôtel s'est mise à sonner et on nous a évacués vers la plage". "Il y avait des milliers de personnes (...). On a dû marcher pendant plus de deux heures (...). On n'arrivait pas à respirer, on s'est couvert le visage pour avancer. C'est un miracle".

Des touristes attendent d'être évacués à l'aéroport de l'île de Rhodes, le 23 juillet 2023 en Grèce ( AFP / Will VASSILOPOULOS )

Kevin Sales, un ingénieur anglais,a quant à lui décrit à l'AFP une situation "terrible". "Nous avons dû prêter à une femme des vêtements de ma femme parce qu'elle n'avait rien pour s'habiller".

Rhodes, qui a compté 2,5 millions de visiteurs en 2022, est l'une des principales destinations de villégiature en Grèce avec de nombreux hôtels tout le long de ses côtes orientales.

- Fuir vers la plage -

A Corfou, les autorités ont appelé via un message d'alerte sur les téléphones les habitants de nombreuses petites localités et les vacanciers qui s'y trouvaient à quitter "par précaution leur résidence".

Des touristes attendent leur évacuation dans le hall des départs de l'aéroport international de Rhodes, en Grèce, le 23 juillet 2023 ( AFP / Will VASSILOPOULOS )

L'incendie s'est déclaré dimanche et continue de brûler la forêt dans le nord de cette île de la mer Ionienne où sont mobilisés lundi quelque 62 pompiers épaulés par deux hélicoptères et deux bombardiers d'eau.

Tout juste rentrée en Allemagne avec d'autres compatriotes ayant fui Rhodes, Lena Schwarz a parlé de l'"enfer" qu'elle a vécu là-bas.

"Pour échapper aux flammes, nous avons couru une dizaine de kilomètres à pied avec tous nos bagages par une température de 42°C", a raconté à l'AFP cette femme de 38 ans, dans le hall de l'aéroport de Hanovre (nord).

Les Allemands fournissent l'un des plus gros contingents de touristes pendant l'été à Rhodes, avec les Britanniques et les Français.

Beaucoup des touristes allemands ont évoqué avec effroi les circonstances de leur départ au cours du week-end.

Face aux flammes qui se rapprochaient de son hôtel, Oxana Neb, 50 ans, a ainsi "couru à la plage" avec les valises qu'elle a finalement abandonnées, avant de poursuivre son chemin...