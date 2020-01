Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Grèce compte sur le Brexit pour récupérer la frise du Parthénon Reuters • 30/01/2020 à 16:30









LA GRÈCE COMPTE SUR LE BREXIT POUR RÉCUPÉRER LA FRISE DU PARTHÉNON ATHENES (Reuters) - La Grèce va redoubler d'efforts pour récupérer la partie de la frise du Parthénon conservée au British Museum et compte sur le soutien de ses partenaires européens pour obtenir gain de cause après le Brexit, a annoncé jeudi la ministre de la Culture, Lina Mendoni. Le diplomate britannique Lord Elgin a ramené une moitié environ de cette frise de marbre de 160 mètres vieille de 2.500 ans à Londres au début du XIXe siècle, lorsque la Grèce était sous domination ottomane, et Athènes réclame sa restitution depuis l'indépendance, obtenue en 1832. Selon le British Museum, elle a été acquise en toute légitimité, dans le cadre d'un accord avec l'empire ottoman. La Grèce considère, elle, qu'il s'agit d'un vol. Pour Lina Mendoni, les circonstances sont désormais plus favorables à sa restitution. "C'est la mentalité qui a changé, le fait que la Grande-Bretagne quitte la famille européenne (...) Je pense que les conditions sont réunies pour un retour permanent", a-t-elle déclaré à Reuters. "Alors que la Grande-Bretagne prend ses distances vis-à-vis de l'Europe et des idées qu'elle défend, la Grèce, remise de la récente crise, aura dans les années à venir l'occasion d'attirer l'attention et l'intérêt d'un public international", avait auparavant déclaré la ministre, évoquant les événements culturels prévus en 2021, à l'occasion du bicentenaire du soulèvement contre la domination ottomane, lors d'une conférence. La Grande-Bretagne quittera l'Union européenne vendredi à 23h00 GMT. (Michele Kambas et Deborah Kyvrikosaios, version française Jean-Philippe Lefief)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.