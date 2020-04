La grande histoire des bouchers du SC Bastia des annés 90

"Cisailler", "casser", "farcir". Les mots ne sont pas tirés d'un dictionnaire du parfait artisan chargé de la préparation de la viande, mais de la bouche des adversaires qui sont venus affronter le SC Bastia, dans son antre de Furiani, entre le milieu des années 1990 et le début des années 2000. L'équipe semble alors prendre un malin plaisir à satisfaire aux nombreux clichés que le métropolitain peut se faire du Corse : violent, antipathique, orgueilleux... Entre envahissements de terrain, intimidation dans le couloir, victoires à domicile et tacles de Cyril Rool, retour sur une décennie de foot insulaire. À jamais marquée au fer de crampon.

Jean-Louis Campora, historique président de l'AS Monaco, mais chirurgien dans le civil, voit juste, avant même les examens médicaux. Le diagnostic vise son joueur Éric Di Meco. Un peu plus tôt dans la soirée de ce 26 novembre 1994, le latéral gauche de l'ASM expérimente l'ambiance du stade Armand-Cesari de Furiani à sa manière : en encaissant un coup de boule du milieu de terrain bastiais Laurent Moracchini, peu avant la mi-temps, au cours d'une échauffourée devenue légendaire. Alors que Monaco mène tranquillement 2-0, Antoine de Pandis, l'arbitre de la rencontre, qui a déjà donné un penalty aux joueurs de la Principauté en début de match, refuse la réalisation du buteur maison Anto Drobnjak, signalé hors jeu. C'en est trop. Les joueurs d'Antonetti se mettent à courser l'homme en noir. Un supporter enjambe l'ersatz de grillage de la tribune provisoirement homologuée et pénètre sur la pelouse. Il est imité par un autre. Puis deux. Puis dix. Un notable local invité en tribune d'honneur fait de même et profite du boxon ambiant pour venir en coller une au délégué du match. Tout ça alors qu'avant la rencontre, des tracts distribués à l'entrée du stade annonçaient la couleur :On joue la 43minute, et la 44ne se disputera qu'une demi-heure plus tard. Entre-temps, les visiteurs, coachés par Jean-Luc Ettori, se sont réfugiés dans les vestiaires., se rappelle l'ex-Monégasque Mickaël Madar.