information fournie par So Foot • 04/12/2023 à 11:53

La grand-mère de Victor Boniface, nouvelle speakerine de la BayArena ?

Burna Boy tremble.

Alors que le Bayer Leverkusen courait au score à domicile dans le choc de la 13 e journée de Bundesliga face au Borussia Dortmund, Victor Boniface a permis d’accrocher le match nul (1-1), en égalisant à la 79 e minute. En marquant son huitième but en championnat, le Nigérian a enflammé la BayArena, devant sa grand-mère, qui avait fait le déplacement pour assister au match de son petit-fils. Reprenant en cœur son nom, au moment de l’annonce du but par le speaker, elle a enflammé les tribunes de Leverkusen, pour le plus grand bonheur des fans allemands.…

JBC pour SOFOOT.com