La gestion du théâtre du Châtelet fustigée par la chambre régionale des comptes

La gestion du théâtre du Châtelet au cours des dernières années est décriée par la chambre régionale des comptes (CRC), qui préconise de "redéfinir la vocation artistique et commerciale" du théâtre musical de la Ville de Paris, dans un rapport publié mercredi.

La nomination à la tête de l'établissement, en 2017, du duo composé de Ruth Mackenzie et Thomas Lauriot dit Prévost "a conduit à une confusion des rôles préjudiciable à la bonne gestion du théâtre", affirme la juridiction financière, pour qui "la nouvelle direction a échoué à définir un projet artistique financièrement viable".

"Ses choix artistiques se sont soldés par des pertes financières cumulées année après année", ajoutent les Sages franciliens, qui pointent notamment une perte de plus d'un million d'euros pour le spectacle "Singin' in the Rain" en 2017, "les dépenses imprévues" liées au projet "DAU" en 2019 ou encore le "déficit de quelque 1,6 million d'euros de +Parade+", la même année.

La nomination d'un duo, "non prévue dans l'appel à candidatures", a de plus été source d'un "surcoût pour le budget" du théâtre, ajoute la CRC qui déplore aussi que le départ de Ruth Mackenzie, renvoyée en 2020, ait "coûté 235.000 euros au théâtre".

En début d'année, la maire de Paris Anne Hidalgo avait choisi le comédien, dramaturge et metteur en scène Olivier Py pour relancer ce fleuron de la Ville dans le domaine de l'opéra et de la comédie musicale, qu'elle soutient financièrement à hauteur d'environ 15 millions d'euros par an.

Pour la CRC, le "redressement financier" du théâtre passe par "une programmation générant des recettes de billetterie suffisantes pour couvrir à elles seules (avec éventuellement les ressources de mécénat) les dépenses directement liées à l'organisation de ses spectacles".

"La Ville de Paris devrait enfin redéfinir la vocation artistique et commerciale du théâtre" dans ce sens, dit encore la CRC.

Interrogé par l'AFP, Aurélien Coche, administrateur du Châtelet et ancien directeur administratif et financier du théâtre, répond que le "plan de redressement" voté en novembre 2022 "prévoit de résorber le déficit en deux saisons".

"On a bien avancé", affirme-t-il, estimant que sur 4,5 millions d'euros de déficit fin novembre 2022, "on en a résorbé 1,6 million grâce à la saison 2022-2023 et on va finir de résorber à la fin de la saison" 2023-2024, grâce à la vente de l'atelier de décors et la programmation.