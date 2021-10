La gestion de la crise sanitaire en France minée par le manque de confiance, selon une étude

La gestion de la crise sanitaire en France a été minée par le manque de confiance des Français à l'égard de leurs concitoyens, du gouvernement et des scientifiques, relève mercredi une note du Conseil d'analyse économique (CAE).

En se basant sur plusieurs enquêtes, ses auteurs, les économistes Yann Algan et Daniel Cohen, montrent que "la confiance en entrée de crise apparaît comme un facteur clef pour expliquer les résultats économiques et sanitaires des différents pays touchés par l'épidémie" et que "la confiance politique et la confiance envers les scientifiques sont centrales dans la gestion de la crise sanitaire".

Or la France se caractérise par un niveau de confiance bien inférieur à ses voisins européens, que ce soit dans les relations interpersonnelles, à l'égard du gouvernement, mais aussi des scientifiques.

Concernant la confiance envers les scientifiques, elle a par exemple davantage reculé en France pendant la crise, avec une chute de 20 points entre mars et décembre 2020. Or les enquêtes montrent que l'adhésion aux mesures sanitaires est directement corrélée à ce niveau de confiance.

Sur le plan économique, en comparant les niveaux de confiance dans les gouvernements et l'ampleur de la récession économique subie dans différents pays, la note du CAE, organisme chargé de conseiller le gouvernement, montre que "plus la confiance est élevée, plus la récession est limitée".

Cette corrélation proviendrait du fait que dans les pays où cette confiance est élevée, l'adhésion et le respect des mesures est plus important, ce qui a permis des règles de confinement moins strictes car mieux respectées.

Dans le même sens, "dans les pays où la confiance interpersonnelle est élevée, les individus se font davantage confiance quant au respect volontaire de distanciation sociale dans les espaces publics", ce qui a permis des restrictions moins strictes qu'en France.

Sur le plan sanitaire, les auteurs montrent qu'au premier semestre 2020, "la mortalité est très corrélée aux facteurs de santé publique (densité de population, âge, nombre de lits d'hôpital), et les principales différences entre pays dépendent essentiellement de l'intensité du choc sanitaire initial".

A l'inverse, à partir du second semestre, alors que l'économie repart, les indicateurs de morbidité "sont surtout corrélés" aux indicateurs de confiance: "les pays où la cohésion sociale a été la plus forte ont pu réduire l'incidence sanitaire de la réouverture économique".

Dans leurs recommandations, les auteurs plaident donc pour la création d'instances de "coopération" entre gouvernements, acteurs locaux, citoyens et corps intermédiaires, ainsi que pour un renforcement de la politique de santé publique.

