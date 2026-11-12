La générosité de Yan Diomandé envers les jeunes fans de la Côte d’Ivoire
Distributeur de ballons et de billets . Actuellement en Côte d’Ivoire avec sa sélection pour préparer la double confrontation des Éléphants face à la Gambie, Yan Diomandé en profite pour s’investir localement.
10 000 francs CFA et nourriture
En grande forme avec le Real Madrid après des débuts laborieux, l’attaquant de 19 ans a été aperçu en marge de l’entraînement en train de distribuer de l’argent aux nombreux jeunes fans présents pour voir les hommes d’Hervé Renard à l’œuvre , dans des images captées par le média ivoirien Média 100Filtre.…
MB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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