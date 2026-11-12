La générosité de Yan Diomandé envers les jeunes fans de la Côte d’Ivoire

La générosité de Yan Diomandé envers les jeunes fans de la Côte d’Ivoire

Distributeur de ballons et de billets . Actuellement en Côte d’Ivoire avec sa sélection pour préparer la double confrontation des Éléphants face à la Gambie, Yan Diomandé en profite pour s’investir localement.

10 000 francs CFA et nourriture

En grande forme avec le Real Madrid après des débuts laborieux, l’attaquant de 19 ans a été aperçu en marge de l’entraînement en train de distribuer de l’argent aux nombreux jeunes fans présents pour voir les hommes d’Hervé Renard à l’œuvre , dans des images captées par le média ivoirien Média 100Filtre.…

MB pour SOFOOT.com