La GB veut coopérer avec l'UE pour les entreprises et les consommateurs, selon Healey

Le ministre britannique des Finances, John Healey, accorde une interview au 11 Downing Street, à Londres
LONDRES, 12 novembre (Reuters) - Le ministre britannique des Finances, John Healey, a annoncé jeudi que son gouvernement entendait renforcer la coopération avec l'Union européenne (UE) lors du prochain sommet entre le Royaume-Uni et le bloc, dans les domaines profitant aux entreprises et aux consommateurs.
Londres tente de conclure des accords, notamment dans les domaines de l'alimentation et de l'agriculture, qui permettraient de réduire les formalités administratives, d'alléger les coûts pour les entreprises et de contribuer à faire baisser les prix, a déclaré John Healey à la BBC.
Depuis son entrée en fonction, le Premier ministre Andy Burnham s'est efforcé d'approfondir la coopération avec l'UE, estimant que le Royaume-Uni devrait envisager une réinitialisation plus large de ses relations avec les pays membres afin de soutenir la croissance économique et de relever les défis communs.
Il a expliqué le mois dernier que l'État avait besoin d’une "discussion franche" sur ses futures relations avec le bloc et a suggéré que la libre circulation puisse être envisagée dans le cadre d’une alliance plus large.
John Healey a indiqué que l’accord sur le Brexit conclu il y a dix ans sous le gouvernement précédent n'était "tout simplement pas à la hauteur", et que des améliorations étaient prévues.
Il également établi une distinction concernant les services financiers, affirmant que la Grande-Bretagne continuerait à "tracer sa propre voie" dans ce secteur.
Le sommet entre l'Union européenne et le Royaume-Uni est prévu le 20 novembre à Bruxelles.
(Rédigé par Sam Tabahriti; Version française Rihab Latrache)
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