La GB veut coopérer avec l'UE pour les entreprises et les consommateurs, selon Healey

Le ministre britannique des Finances, John Healey, accorde une interview au 11 Downing Street, à Londres

LONDRES, 12 novembre (Reuters) - Le ministre britannique ‌des Finances, John Healey, a annoncé jeudi que son ​gouvernement entendait renforcer la coopération avec l'Union européenne (UE) lors du prochain sommet entre le Royaume-Uni et le bloc, dans les ​domaines profitant aux entreprises et aux consommateurs.

Londres tente de conclure des accords, notamment ​dans les domaines de l'alimentation ⁠et de l'agriculture, qui permettraient de réduire les formalités ‌administratives, d'alléger les coûts pour les entreprises et de contribuer à faire baisser les prix, a ​déclaré John Healey ‌à la BBC.

Depuis son entrée en fonction, le ⁠Premier ministre Andy Burnham s'est efforcé d'approfondir la coopération avec l'UE, estimant que le Royaume-Uni devrait envisager une réinitialisation plus ⁠large de ‌ses relations avec les pays membres afin de ⁠soutenir la croissance économique et de relever les défis ‌communs.

Il a expliqué le mois dernier que l'État ⁠avait besoin d’une "discussion franche" sur ses futures relations ⁠avec le bloc ‌et a suggéré que la libre circulation puisse être envisagée ​dans le cadre d’une alliance ‌plus large.

John Healey a indiqué que l’accord sur le Brexit conclu il y ​a dix ans sous le gouvernement précédent n'était "tout simplement pas à la hauteur", et que des améliorations ⁠étaient prévues.

Il également établi une distinction concernant les services financiers, affirmant que la Grande-Bretagne continuerait à "tracer sa propre voie" dans ce secteur.

Le sommet entre l'Union européenne et le Royaume-Uni est prévu le 20 novembre à Bruxelles.

(Rédigé par Sam Tabahriti; Version ​française Rihab Latrache)