La GB et l'UE s'apprêtent à s'entendre sur un nouveau départ, des divergences persistent

La Grande-Bretagne et l'Union européenne s'apprêtent à se mettre d'accord sur un assouplissement des échanges dans les secteurs de l'alimentaire et de la mobilité des jeunes lors d'un sommet entre le Royaume-Uni et le bloc.

Dix ans après que les Britanniques se sont en majorité prononcés en faveur du Brexit, la Grande-Bretagne et l'UE ont reconnu la nécessité d'une alliance plus étroite dans un ordre mondial bouleversé par l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, les droits de douane américains, le contrôle exercé par la Chine dans le domaine des minerais stratégiques et la guerre en Iran.

Le Premier ministre britannique Andy Burnham a déclaré mardi vouloir trouver un consensus à propos d'un rapprochement entre la Grande-Bretagne et l'UE, et a fait part, par le passé, de son désir de voir la Grande-Bretagne réintégrer le bloc.

Andy Burnham a déclaré lundi qu'il était "indéniable" que le Brexit avait mené à davantage de pertes que de gains pour la Grande-Bretagne.

Lors du sommet, qui devait initialement se dérouler en juillet mais a été reporté après la démission de Keir Starmer, le prédécesseur d'Andy Burnham, les deux parties entendent pallier une petite partie de ces pertes grâce à un ensemble d'accords.

Le plus important autoriserait le commerce d'animaux, de plantes et de produits dérivés, tels que les saucisses ou les semences, sans les certificats et contrôles actuellement requis.

Un autre accord relierait les systèmes d'échange de quotas d'émission de la Grande-Bretagne et de l’Union européenne, ce qui exempterait les marchandises britanniques et européennes, telles que l'acier, des taxes carbone aux frontières imposées par l'autre partie.

Londres et Bruxelles s'apprêtent également à autoriser la mobilité des jeunes, pour travailler ou étudier, pendant trois ans.

Des divergences persistent toutefois sur cette question. La Grande-Bretagne avait initialement proposé de n'accueillir que 50.000 jeunes, un chiffre que l'UE estimait trop faible. Les deux parties se sont désormais mises d'accord sur l'accueil de 100.000 jeunes, ont indiqué des diplomates de l'UE.

Des divergences persistent également sur la question des frais d'inscription dans les universités, les pays de l’UE souhaitant que leurs étudiants puissent bénéficier des "frais d'inscription pour les résidents" dans les universités britanniques plutôt que du tarif international, presque trois fois plus élevé en général.

(Avec Kate Holton; version française Camille Raynaud)