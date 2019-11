La gauche presque au complet à la manifestation contre l'islamophobie

Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon et plusieurs autres figures de la gauche ont participé au défilé, qui a rassemblé 13 500 personnes, dimanche à Paris.

Si le succès d'une manifestation se mesure au nombre de participants, il s'évalue également aux leaders d'opinion qui font le déplacement. A cette aune, la manifestation « Stop à l'islamophobie », du dimanche 10 novembre, a réussi son pari.

Plusieurs figures de la gauche ont bravé le froid et le crachin de novembre pour faire partie des 13 500 personnes venues défiler contre la stigmatisation des Français de confessions musulmanes. Un seul parti manquait à l'appel de cette initiative inédite, lancée dans les colonnes de Libération le 1er novembre : le Parti socialiste. Le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, ne souhaite pas, en effet, associer son parti à un rassemblement « initié par le Collectif contre l'islamophobie en France et des individus qui ont des revendications qui ne sont pas les nôtres ».

Si certains comme François Ruffin et Adrien Quatennens (La France insoumise, LFI) ainsi que Yannick Jadot (Europe Ecologie-Les Verts, EELV), s'étaient excusés, on pouvait ainsi croiser, entre Gare du Nord et Nation : Olivier Besancenot (Nouveau parti anticapitaliste) ; Ian Brossat du Parti communiste ; Benoît Hamon (incognito) et Guillaume Balas de Génération.s ; Esther Benbassa, sénatrice EELV de Paris et de nombreux « insoumis », dont Jean-Luc Mélenchon.

La présence du député des Bouches-du-Rhône, militant républicain et laïc revendiqué, a étonné jusque dans ses propres rangs. L'un de ses proches, Benoît Schneckenburger a ainsi dressé une critique longue et argumentée de la position de l'ancien candidat à l'élection présidentielle, sans toutefois le nommer.

