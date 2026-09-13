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La gauche donnée en tête des législatives en Suède
information fournie par Reuters 13/09/2026 à 20:35
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(Actualisé avec sondages à la sortie des urnes)

par Simon Johnson et Niklas Pollard

L'opposition de centre-gauche est donnée légèrement en tête des élections législatives en Suède par les sondages à la fermeture des bureaux de vote.

Un sondage de l'institut Novus crédite l'alliance constituée autour du Parti social-démocrate de 51,3%, contre un peu moins de 47% pour la coalition gouvernementale de droite sortante, soutenue par l'extrême-droite.

Les sondages à la sortie des urnes ne sont toutefois pas toujours fiables en Suède. En 2022, lors du précédent scrutin législatif, la gauche avait également été donnée en tête avant de devoir concéder la victoire à l'alliance de droite.

Donné perdant depuis le début de la campagne électorale, le Premier ministre conservateur Ulf Kristersson a repris espoir ces dernières semaines en gagnant du terrain dans les sondages sur la dirigeante des sociaux-démocrates Magdalena Andersson.

Mettant en avant ses résultats en matière de lutte contre la violence des gangs et l'immigration, Ulf Kristersson a suscité la polémique en promettant d'offrir des ministères aux Démocrates de Suède, un parti anti-immigration plongeant ses racines dans la mouvance néo-nazie, qui soutenait jusqu'ici son gouvernement sans y participer.

Cette promesse n'aurait pas profité au mouvement d'extrême-droite dirigé par Jimmie Akesson, qui selon un sondage à la sortie des urnes réalisé pour la chaîne publique SVT, obtiendrait environ 17% des voix, soit un recul de trois points par rapport à 2022.

Magdalena Andersson a accusé les politiques d'Ulf Kristersson d'avoir rendu la Suède plus intolérante et plus pauvre.

"Nous sommes devenus une société plus dure, plus silencieuse, mais aussi plus pauvre, car notre croissance est restée bien en deçà de notre potentiel et les ménages voient leur pouvoir d'achat diminuer de plus en plus", a déclaré la dirigeante sociale-démocrate à Reuters.

"Notre pays a fondé sa force sur le partage des réussites de chacun et sur le fait que nous restons solidaires lorsque les temps sont durs."

Les bureaux de vote ont fermé leurs portes à 18h00 GMT et les premiers résultats sont attendus dans la soirée.

(avec Johan Ahlander, Greta Rosen Fondahn, Marie Mannes, Terje Solsvik, Anna Ringstrom et Justyna Pawlak; version française Camille Raynaud et Tangi Salaün)

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