« La Gantoise voulait tellement s’en débarrasser... » Comolli tacle Dejaegere, pas assez reconnaissant à son goût

Défaite de famille.

Damien Comolli n’a pas vraiment apprécié les propos récents de Brecht Dejaegere. Parti pour la MLS, le milieu de terrain expliquait ne pas avoir senti la confiance du club alors qu’il aurait aimé rester à Toulouse. Le président des Violets lui a répondu par l’intermédiaire de La Dépêche du Midi. « Quand on se dit leader, et qu’on a été capitaine du club pendant près de trois ans, parler comme il l’a fait, c’est extrêmement décevant. (…) Il a non seulement critiqué l’institution, mais s’en est également pris de manière virulente à son entraîneur et à certains de ses coéquipiers, Farès Chaïbi et Rasmus Nicolaisen, de manière très forte. C’est déplacé, ce n’est pas acceptable. » …

QB pour SOFOOT.com