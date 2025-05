La frontière entre l'Inde et le Pakistan s'embrase, violents échanges d'artillerie entre les deux pays

Smoke rises in the main town of Poonch, in India on May 7, 2025 ( AFP / Punit PARANJPE )

D'intenses tirs d'artillerie opposent mercredi l'Inde et le Pakistan le long de leur frontière contestée du Cachemire, quelques heures après des frappes indiennes menées sur le sol pakistanais en représailles à l'attentat meurtrier du 22 avril.

Ces violents échanges ont tué au moins huit civils côté pakistanais, dont une fillette de 3 ans, et en ont blessé 35 autres, selon le porte-parole de l'armée, le général Ahmed Chaudhry.

L'Inde a pour sa part fait état de la mort de trois civils sur son territoire.

Engagée dans la nuit, la bataille s'est poursuivie au lever du jour à la frontière, notamment autour du village indien de Poonch visé par de nombreux obus pakistanais, selon des journalistes de l'AFP.

La localité était surmontée d'un nuage de fumée noire et secouée à intervalles réguliers de très fortes explosions, ont-ils constaté.

"Nous avons été réveillés par des tirs (...) j'ai vu des obus tomber. J'ai dit à mes associés de sortir du bâtiment, j'ai eu peur que le toit ne s'écroule", a rapporté à l'agence Press Trust of India (PTI) un habitant de Poonch, Farooq.

De violentes explosions ont également été entendues plus tôt dans la nuit autour de Srinagar, la principale ville de la partie indienne du Cachemire, ont rapporté des journalistes de l'AFP.

Un photographe de l'AFP a observé les débris d'un aéronef portant des inscriptions en français dans un champ à Wuyan, non loin de Srinagar.

L'avion est un Mirage 2000 de l'armée de l'air indienne, a indiqué à l'AFP une source sécuritaire indienne. Le sort de son pilote n'était pas immédiatement connu, a-t-elle ajouté.

L'armée indienne a annoncé qu'elle tiendrait un point de presse à 10h00 locales (04h30 GMT).

Deux semaines après l'attaque qui a fait 26 morts à Pahalgam, dans la partie indienne du Cachemire, l'Inde a mis ses menaces à exécution.

Dans la nuit de mardi à mercredi, elle a tiré des missiles sur neuf sites abritant selon elle des "infrastructures terroristes" au Pakistan, qu'elle accuse d'être responsable de l'attentat.

Security personnel cordon-off a street as local residents evacuate their homes near the site of a strike in Muzaffarabad, the capital of Pakistan-administered Kashmir, on May 7, 2025 ( AFP / Sajjad QAYYUM )