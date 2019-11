La fréquentation touristique estivale 2019 soutenue par la clientèle française et les campings

La fréquentation touristique estivale a légèrement progressé en 2019 en France, portée par la clientèle française plus que par des touristes étrangers qui ont boudé l'Ile-de-France, et plus forte dans les campings que les hôtels, selon l'Insee.

Pendant les six mois de la saison d'été écoulée (avril-septembre), les hébergements collectifs touristiques ont vu leur fréquentation augmenter de 2,2% sur un an, à 316 millions de nuitées, après +1,2% en 2018 et +6,1% en 2017, en France métropolitaine, précise une note publiée jeudi.

"La croissance est portée cette année par la clientèle résidente (+3,2%), alors que la fréquentation des non-résidents est stable", commente l'Insee. Elle a été "plus forte dans les campings (+2,9%) et les autres hébergements collectifs touristiques (+2,6%) que dans les hôtels", précise l'institut de statistique.

La saison d'été a "fini sur une note positive grâce à l'hôtellerie de plein-air: en septembre, la fréquentation augmente de 4,1% dans les campings", après un début de saison d'été en demi-teinte (-1% en avril-mai).

Du côté des touristes étrangers, la fréquentation en provenance du Royaume-Uni et des Pays-Bas baisse, tandis que les touristes d'Espagne et d'Allemagne sont venus en plus grand nombre.

En Ile-de-France, après deux étés en forte hausse (+7,6% en 2018 et +13,7% en 2017) la fréquentation touristique estivale est restée quasi-stable (+0,3%) par rapport à l'été 2018, et "la hausse de la clientèle résidente (+4,1%) compense à peine la baisse des nuitées des non-résidents (-2,6%)".

Par régions, "dans un grand quart nord-ouest du pays, la fréquentation augmente à un rythme nettement supérieur à la moyenne métropolitaine", souligne l'Insee. En Normandie, l'Armada de Rouen et le 75e anniversaire du débarquement ont attiré autant touristes français qu'étrangers, tandis que la saison estivale dans les Hauts-de-France est tirée par le littoral et les touristes venus de l'Hexagone (+9,5%)".

Les touristes sont aussi venus plus nombreux en Centre-Val-de-Loire, (+4,6%), comme en Bretagne et dans les Pays de la Loire (environ +4%), ou encore en Auvergne-Rhône-Alpes (+4,%) en particulier dans les massifs de montagne.

En revanche dans le sud, les évolutions sont contrastées: la croissance de la fréquentation est bien moindre en Occitanie et en Provence-Alpes-Côte d'Azur (inférieure à +1%) qu'en Nouvelle-Aquitaine (+3,1%).