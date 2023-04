La frayeur de Szczesny, remplacé à cause d’une gêne à la poitrine

Le Polonais a mal réagi quand il a vu que sa défense prenait l’eau.

Sorti peu avant la mi-temps du quart de finale aller de Ligue Europa entre la Juventus et le Sporting ce jeudi (1-0), Wojciech Szczesny a inquiété tout son monde. À la 44 e minute, l’international polonais (72 sélections) a d’abord fait signe aux soigneurs qu’il ressentait une douleur à la poitrine, avant de s’accroupir devant sa ligne plusieurs minutes. Sorti en larmes et remplacé par Mattia Perin, Szczesny a alors passé quelques examens dans les entrailles de l’Allianz Stadium pendant que ses partenaires dominaient le Sporting sur le pré. Après la victoire des Bianconeri , il est apparu rassuré au micro de Skysport : « Je vais bien […] je suis un peu anxieux mais je viens de faire des contrôles et tout va bien. Que s’est-il passé ? La peur, quelque chose qui ne m’était jamais arrivé, j’avais du mal à respirer, un peu d’anxiété et de peur, mais maintenant je vais beaucoup mieux. » …

MH pour SOFOOT.com