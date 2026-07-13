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La frappe de loin, l’autre arme des Bleus avant France-Espagne
information fournie par So Foot 13/07/2026 à 16:16

La frappe de loin, l’autre arme des Bleus avant France-Espagne

La frappe de loin, l’autre arme des Bleus avant France-Espagne

Auteurs de plusieurs buts depuis l’extérieur de la surface depuis le début du Mondial, les Bleus se sont offert une nouvelle arme offensive, qui colle à leur style de jeu mais aussi aux oppositions rencontrées jusqu’ici. Si tout cela donne un air de France 2018 à cette équipe de France, qu’en faire face à l’Espagne ?

Le vintage est décidément à la mode de l’autre côté de l’Atlantique. Pendant que les buteurs se lancent dans une course effrénée vers le pichichi mondial ou que les quatre demi-finalistes se donnent rendez-vous pour des remakes mondiaux qui ont chacun 20 ans ou plus, l’équipe de France ne déroge pas à la règle. En cet été 2026, l’attaque tricolore marche dans les pas du Brésil 2002, la France dépoussière le numéro 10 et Michael Olise rafraîchit le souvenir de Michel Platini ; un ajustement tactique qui permet aux Bleus de renouer avec la profondeur, comme l’a souligné L’Équipe . Mais si les hommes de Didier Deschamps brillent autant offensivement, c’est aussi parce qu’ils ont retrouvé un certain goût pour la frappe de loin.

Une petite révolution

Avec déjà quatre buts inscrits depuis l’extérieur du rectangle depuis le début du tournoi, les Français se montrent à leur aise dans le domaine. Seule la Suède est à leur hauteur, mais celle-ci a quitté la compétition depuis belle lurette et en avait posé trois en ouverture contre la seule Tunisie. La dernière fois que les Bleus se sont montrés aussi prolifiques dans l’exercice au cours de la grande compétition internationale ? La Coupe du monde 2018, comme par hasard. Au Mondial 2022 ? Un seul but. Les deux derniers Euro ? Un seul là aussi, en cumulé. Bref le bilan est maigre ces dernières années.…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com

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