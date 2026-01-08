La France votera contre l'accord UE-Mercosur, dit Macron

(Actualisé avec précisions)

La France va voter contre l'accord commercial entre l'Union européenne (UE) et le Mercosur, a déclaré jeudi Emmanuel Macron, estimant toutefois que la signature attendue de l'accord ne constituait pas "la fin de l'histoire".

"La France est favorable au commerce international, mais l'accord UE-Mercosur est un accord d'un autre âge, négocié depuis trop longtemps sur des bases trop anciennes", a écrit le chef de l'Etat sur les réseaux sociaux.

Emmanuel Macron est confronté à la gronde des agriculteurs, qui s'inquiètent d'un afflux de produits bon marché en provenance du Mercosur, notamment de la viande bovine et du sucre.

"Le constat doit être dressé d'un rejet politique unanime de l'accord, comme l'ont clairement montré les récents débats à l'Assemblée nationale et au Sénat", a indiqué Emmanuel Macron.

La Commission européenne semble cependant en passe d'obtenir le soutien crucial de l'Italie, longtemps réticente, alors qu'un vote est prévu vendredi sur cet accord, ouvrant la voie à une signature dès la semaine prochaine.

"L'étape de la signature de l'accord ne constitue pas la fin de l'histoire", a souligné Emmanuel Macron, avant de réitérer son engagement à protéger les agriculteurs.

Pour entrer en vigueur, le texte devra être ratifié par le Parlement européen.

