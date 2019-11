La France veut lever entre 8 et 10 mds EUR à moyen et long terme

La France veut emprunter entre 8 et 10 milliards d'euros à moyen et long terme sur les marchés jeudi prochain, dont des obligations indexées sur l'inflation française et européenne, a annoncé vendredi l'Agence France Trésor (AFT).

Pour ce faire, la France prévoit d'émettre des obligations à moyen terme, à échéance 25 mars 2023, 2024 et 2025, dans une fourchette de 7 à 8,5 milliards d'euros, a détaillé l'AFT, chargée de placer la dette française auprès des investisseurs.

Pour les titres à échéance mars 2023, le pays avait emprunté à un taux de -0,60% le 20 juin 2019 tandis que pour ceux à échéance mars 2024, le taux s'était établi à -0,17% le 21 mars 2019. Enfin, pour les titres à échéance mars 2025, le taux avait atteint -0,43% lors de la dernière opération comparable, le 17 octobre 2019.

En outre, le Trésor prévoit d'émettre sur le long terme des obligations indexées sur l'inflation française à échéance mars 2028 et des obligations indexées sur l'inflation européenne à échéance mars 2029 et juillet 2047.

Pour les titres à échéance 1er mars 2028, le taux avait atteint -1,07% le 19 septembre 2019 tandis qu'il s'était établi à -0,74% le 16 mai 2019 pour les titres à échéance 1er mars 2029. Pour les titres à échéance 25 juillet 2047, le Trésor avait emprunté à un taux de -0,43% lors de la dernière opération comparable le 20 juin 2019.

A court et moyen terme, voire sur certaines échéances de long terme jusqu'à 15 ans, la France emprunte à des taux négatifs, ce qui signifie que les investisseurs, qui cherchent à tout prix des placements sûrs, sont prêts à perdre de l'argent en lui prêtant. Emprunter sur ces échéances devient rémunérateur pour le Trésor.