La France veut "coopérer" avec la Chine pour en faire "un concurrent plus respectueux"

Le ministre délégué au Commerce extérieur, Franck Riester, estime qu'il faut multiplier les échanges avec l'empire du Milieu afin de désamorcer les tensions commerciales et climatiques.

Bijie, ville-préfecture de l'ouest de la province du Guizhou, touchée par un épisode de "fog" le 18 novembre 2021. ( AFP / STR )

Coopérer avec la Chine sur le plan commercial, c'est l'amener à devenir un concurrent plus respectueux des règles internationales, a estimé mercredi 18 novembre le ministre délégué au Commerce extérieur, Franck Riester.

"Nous pensons qu'il est important de coopérer avec eux (les Chinois) et d'être partenaires" surtout quand il s'agit de s'attaquer à des problèmes qui concernent le monde entier, a-t-il déclaré à des journalistes à Washington.

"Comment s'attaquer à la question du changement climatique si nous n'incluons pas la Chine dans la stratégie?", a interrogé le ministre en visite aux Etats-Unis, soulignant que coopérer avec le géant asiatique était "dans l'intérêt de tous".

"Un rival systémique"

"Nous souhaitons que la Chine devienne un concurrent qui joue franc jeu", a-t-il également commenté.

Si le ministre français estime qu'il faut coopérer avec la Chine quand cela est possible, il a aussi souligné que c'était "un rival systémique" avec lequel les Occidentaux ne partageaient pas les mêmes vues en matière de droits humains.

"Nous sommes engagés à accroître la pression quand il s'agit de droits humains et de droits sociaux", a-t-il assuré.

"Nous devons coopérer avec la Chine quand cela est possible, et nous devons être très déterminés à protéger davantage nos entreprises (...) même si cela peut avoir des conséquence en matière commerciale et en matière d'investissements", a-t-il conclu.