La France va fournir à l'Ukraine rails, ponts et semences

La France a annoncé mardi trois accords avec l'Ukraine pour la fourniture de rails, de ponts, et de semences, à l'occasion d'une conférence réunissant les dirigeants des deux Etats au ministère français de l'Economie.

Ces biens fournis par des entreprises françaises ou allemandes seront financés par des facilités de paiement trouvées par Paris, selon le ministère de l'Economie.

Il s'agit d'une aide distincte des dons annoncés plus tôt dans la journée pour aider l'Ukraine à passer l'hiver.

Dans le détail, Paris va permettre à l'Ukraine de disposer de 20.000 tonnes de rail produits en France par la société allemande Saarstahl, anticipant la réparation de plus de 150km de voies ferrées ukrainiennes. Cette opération sera permise par un "financement sur prêt concessionnel du Trésor de 37,6 millions d'euros", a précisé le ministère de l'Economie dans un communiqué.

Un deuxième accord entre les deux pays va porter sur la fourniture d'environ 25 ponts en kits par la société française Matière à l'agence gouvernementale ukrainienne des routes UkrAvtodor. "La France proposera un financement", a indiqué le ministère sans fournir davantage de précisions.

Le troisième contrat entend livrer plus de 20 millions d'euros de semences par trois sociétés françaises exportatrices, MAS Seeds, Lideas Seeds, et RAGT. Pour ce projet, "l'Etat accorde sa couverture au risque", a indiqué la France.

Ces trois projets ont pour objectif de "ne pas laisser un pouce de terrain à la destruction" a affirmé le ministre français de l'Economie Bruno Le Maire, au cours d'une conférence bilatérale en présence du Premier ministre ukrainien Denys Chmygal, et après un discours du président français Emmanuel Macron à Bercy et de l'ukrainien Volodymyr Zelensky par visioconférence.

S'agissant du secteur du numérique, la France n'a pas fait d'annonces mardi mais s'est engagée à "des résultats rapides et concrets" dans les domaines de la cybersécurité, et le financement des startup. L'Ecole 42 et l'incubateur Station F sont notamment mobilisés dans ce projet.

La France a par ailleurs signé avec la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd) deux conventions prévoyant "l'octroi de 100 millions d'euros de garanties pour l'appui aux infrastructures critiques ukrainiennes", a indiqué Bercy.

Ces garanties permettront d'accorder 200 millions d'euros de liquidités d'urgence à deux opérateurs, la société énergétique publique Naftogaz afin d'acheter du gaz pour l'hiver, et la société nationale de chemins de fer (UZ).

La BERD va par ailleurs accorder un prêt de 300 millions d'euros en direction du gestionnaire des réseaux électriques UkrEnergo afin de "réparer les équipements endommagés".