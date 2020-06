Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La France va cantonner sa "dette Covid", dit Le Maire Reuters • 29/06/2020 à 21:17









LA FRANCE VA CANTONNER SA "DETTE COVID", DIT LE MAIRE PARIS - La France va cantonner sa dette supplémentaire liée à l'épidémie de Covid-19 dans une structure spéciale pour la rembourser progressivement, a annoncé lundi Bruno Le Maire, le ministre de l'Economie et des Finances. En raison de la quasi-paralysie de l'activité et des mesures de soutien à l'économie prises face à la crise provoquée par le nouveau coronavirus, le gouvernement s'attend à ce que la dette publique de la France bondisse à 121% du produit intérieur brut (PIB) cette année, contre quasiment 100% avant la pandémie. "Cette dette Covid, nous devrons la rembourser", a dit Bruno Le Maire devant les députés. "Nous la rembourserons par la croissance, pas par les impôts. Nous la rembourserons en la cantonnant et en la séparant des 100 points de dette initiale." La France suit déjà une stratégie identique depuis 1996 avec la dette de la Sécurité sociale, placée dans la Caisse d'amortissement de la dette sociale (Cades). Ce mécanisme, censé perdurer jusqu'en 2033, avait permis d'amortir à la fin de l'année dernière 171,4 milliards d'euros de dette sociale, soit deux tiers de la dette reprise depuis 1996. Il est financé notamment par la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), un prélèvement de 0,5% s'appliquant à l'essentiel des revenus. Un responsable du ministère des Finances a déclaré que la décision de placer la "dette Covid" dans la Cades ou dans une autre structure serait prise cette année et que, quoi qu'il en soit, son remboursement irait au-delà de 2033. (Leigh Thomas; version française Bertrand Boucey)

