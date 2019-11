La France un pays « trop négatif » ?

« En ce moment, notre pays est, je trouve, trop négatif sur lui-même », a estimé Emmanuel Macron devant les 200 élèves de l'université d'Amiens ce jeudi 21 novembre lors de l'inauguration de l'université. Le chef de l'État a ainsi enjoint aux jeunes d'« affronter les difficultés » et « d'être quand même positifs et d'avancer ».Alors, les Français sont-ils réellement des pessimistes, fâchés avec le bonheur ? Selon le classement 2019 de l'ONU, le World Happiness Report, la France est le 24e pays le plus heureux sur les 156 pays répertoriés. Certes loin derrière la Finlande qui se trouve en pole position, l'Hexagone est malgré tout devant l'Espagne, l'Italie ou même le Portugal qui sont respectivement à la 30e, 36e et 66e place.La France est globalement de plus en plus heureuseLe pays s'est même un peu réconcilié avec le bonheur en récupérant huit places au classement entre 2015 et 2018.Le classement des pays en fonction d'un score « bonheur » est établi grâce à neuf critères tels que la liberté de faire des choix de vie, la présence de soutien social ou encore la perception de la corruption.Pour chacun de ces thèmes, des questions à réponse binaire (0 ou 1) ont été posées aux sondés. À titre d'exemple, le sentiment de corruption en France tend à diminuer depuis 2013.Emmanuel Macron n'a pas tout à fait tort : la France n'est pas la championne du bonheur. Malgré tout, les Français sont loin d'être...