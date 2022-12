La France, un pays de foot à sa manière

Il est impossible de livrer une définition exacte du fameux "pays de foot", un terme à la mode pour distribuer les bons et les mauvais points, mais il ne faut pas se tromper : la France aime le ballon rond. À sa manière.

Un savoir-faire et une histoire

La France est-elle un pays de foot ? La question revient sur la table à chaque grande compétition, voire à d'autres occasions, comme un fil rouge, et appelle souvent une réponse négative. L'herbe serait plus verte ailleurs, le sport roi serait plus important chez les autres, plus adoré et considéré à l'étranger. L'opposition à l'Argentine en finale de Coupe du monde dimanche se présente comme une nouvelle opportunité de jouer aux comparaisons et d'envier l'amour du ballon rond chez les Argentins et la ferveur incandescente autour de la sélection nationale. Il ne faut pas se mentir, les deux finalistes du Mondial au Qatar ont deux approches du foot très différentes. Dimanche, le stade de Lusail sera habillé aux couleurs de l'et les nombreux chants entraînants et originaux des adorateurs de Diego Maradona et Lionel Messi étoufferont ceux légèrement ringards des quelque 6000 fans tricolores attendus à Doha pour la grande messe. Et alors ? Il n'y a pas qu'une seule manière de chérir un sport ni une façon unique de le vivre. L'Argentine vit le foot avec intensité et démesure, la France se contente de l'aimer avec une passion moins prononcée, mais loin d'être inexistante.En vérité, un pays qui s'apprête à disputer sa quatrième finale de Coupe du monde sur les sept dernières éditions ne peut pas ne pas aimer le foot. Impossible. Depuis la première étoile décrochée en 1998, un tournant dans le rapport de l'Hexagone à ce sport, les mentalités ont évolué et il ne s'agit (presque) plus de dénigrer un loisir qui consiste à. Les intellectuels et les élites ne peuvent plus snober l'opium du peuple, ils ont dû apprendre à l'aimer pour s'en emparer, parfois au regret de ceux qui vivent au rythme des matchs depuis toujours. Qu'est ce qu'être un pays de foot, au fond ? Le terme est vaste, flou et impossible à définir. Chaque territoire a ses spécificités, sa culture, son influence sur les autres, et sur ce sport.À l'origine de la Coupe du monde, il y a par exemple un Français, Jules Rimet, président de la FIFA de 1921 à 1954 et dont le trophée doré porte le nom. Il y a bien sûr des limites : des instances nationales bancales et parfois archaïques, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com