La France U17 à l'assaut du Brésil

Large vainqueur de l'Espagne en quart de finale (6-1), l'équipe de France U17 est devenue la favorite du Mondial U17. Un statut à confirmer face à l'hôte brésilien, au stade Bezerrão à Gama, en demi-finale si les hommes Jean-Claude Giuntini veulent imiter leurs aînés vainqueur de la compétition en 2001.

Aouchiche à la passe, les autres aux buts

Le Brésil a beau arborer cinq étoiles sur son maillot et être considéré aux yeux du monde entier comme LE pays du football, il reste une sélection qui rappelle des bons souvenirs au peuple français. Que ce soit la Coupe du monde 1986 et la victoire aux tirs au but en quart de finale ou encore les deux masterclass de Zinédine Zidane en finale du Mondial 1998 (3-0) et en quart de finale de la Coupe du monde 2006 (1-0). Cette réussite face auxse retrouve aussi chez la sélection U17 qui n'a croisé la route du Brésil qu'à une seule reprise en match officiel avant la rencontre de cette nuit. C'était le 23 septembre 2001 en quart de finale de Coupe du Monde U17. Et les coéquipiers d'Anthony Le Tallec s'étaient imposés (2-1) avant de remporter la compétition quelques jours plus tard. Pour ce qui reste le seul titre mondial de la sélection U17. Pour le moment.1986, 1998, 2001, 2006. Autant de matchs mythiques face au Brésil que les U17 actuels n'ont pas connus. Et pour cause, la bande a Jean-Claude Giuntini est née en 2002. Soit un an après le titre de 2001. Ce match face au Brésil est d'ailleurs l'unique point commun entre les deux générations. Car si celle de 2001 s'est surtout reposée sur la puissance offensive des Havrais Florent Sinama-Pongolle (9 buts sur les 18 inscrits) et Anthony Le Tallec, celle de 2019, elle, est capable de marquer avec n'importe qui. Que ce soit Nathanaël Mbuku auteur d'un triplé face à l'Australie (4-0) ou encore Georginio Rutter et son doublé contre Haïti (2-0). Le quart de finale face à l'Espagne en est d'ailleurs le parfait exemple avec pas moins de six buteurs différents lors de la valise infligée à la(6-1).Finalement, seules les passes sont la protection gardée de Adil Aouchiche (six offrandes sur les 17 buts de la France). Le joueur du PSG - club le plus représenté