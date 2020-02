Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La France termine en beauté avec une large victoire contre Porto Rico Reuters • 09/02/2020 à 18:53









La France termine en beauté avec une large victoire contre Porto Rico par Hugo Chalmin (iDalgo) Les basketteuses françaises ont soigné leur dernier match dans ce Tournoi de qualification pour les prochains Jeux Olympiques. L'Equipe de France s'est largement imposée dimanche face à Porto Rico sur le score de 89-51. La France abordait cette rencontre en ayant en poche son billet pour Tokyo 2020. Un ticket décroché après sa victoire 89-72 contre le Brésil la veille. Poussées par le public du Prado de Bourges, les Braqueuses ont n'ont pas laissé la moindre chance aux Portoricaines. Ces dernières ont subi la foudre dès l'entame de la partie en encaissant un 16-0. L'écart est déjà creusé et sera conservé par les Tricolores. Elles n'ont jamais été inquiétées et signent une troisième victoire en trois matchs. À noter que les douze joueuses de Valérie Garnier ont marqué lors de cette partie, dont Iliana Rupert à peine âgée de 18 ans.

