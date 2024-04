information fournie par So Foot • 04/04/2024 à 18:41

La France talonne toujours l'Argentine au classement FIFA

L’ Albiceleste au-dessus des Bleus, sur le terrain et en dehors.

Le traditionnel premier classement FIFA de l’année, qui tombe généralement début avril, est sorti ce jeudi, et il n’a pas révélé de grosses surprises. Championne du monde en titre, l’Argentine reste en tête, et devance son ultime victime du dernier Mondial 2022, à savoir la France, qui compte quelques points de retard (1859 points pour l’Argentine, 1840 pour la France). Malgré son triste rassemblement de mars, elle conserve une certaine avance sur le troisième, qui a lui changé d’identité. L’Angleterre a perdu sa place sur le podium au profit de la Belgique, après avoir perdu face au Brésil et concédé le nul face à la Belgique, justement. Le Brésil est d’ailleurs juste derrière, à la cinquième place.…

AL pour SOFOOT.com