La France soutient l'Espagnole Nadia Calvino pour la présidence de l'Eurogroupe

La France soutient la candidature de l'Espagnole Nadia Calvino pour prendre la tête de l'Eurogroupe, a annoncé jeudi le ministre français des Finances Bruno Le Maire.

"Nous partageons avec l'Espagne une même volonté d'une intégration plus forte de la zone euro", a indiqué le ministre à quelques heures du vote des 19 ministres des Finances de la zone euro, qui ensemble constituent l'Eurogroupe.

Le président de l'Eurogroupe préside les réunions mensuelles des ministres des Finances de la zone euro, qui ont pour objectif de coordonner les politiques nationales.

Ministre de l'Economie, Mme Calvino, 51 ans, fait figure de modérée aux accents libéraux au sein du gouvernement de coalition de gauche au pouvoir à Madrid, après avoir été directrice du Budget de la Commission européenne à Bruxelles.

Elle est également soutenue par la chancelière allemande Angela Merkel et serait, en cas de victoire, la première femme à la tête de ce club très masculin.

Mais certains pays - autour des Pays-Bas, devenus les plus virulents défenseurs de la rigueur budgétaire - ne voient pas en elle la meilleure candidate pour forger des compromis entre les grands argentiers du Nord et ceux du Sud, considérés comme plus laxistes.

Les deux autres candidats sont l'Irlandais Paschal Donohoe et le Luxembourgeois Pierre Gramegna.

Le premier, de centre-droit, est aux manettes des finances de l'Irlande depuis 2017, ramenant son pays sur le droit chemin budgétaire après une sévère récession même si ces efforts risquent d'être anéantis par la pandémie de nouveau coronavirus.

Le second avait été candidat malheureux au poste en 2017, face au Portugais Mario Centeno. Membre depuis presque 7 ans de l'Eurogroupe, ce diplomate de carrière polyglotte peut se vanter de sa longévité à la tête du ministère des Finances du Grand-Duché, où il a été nommé fin 2013. Il est partisan d'une certaine rigueur dans le domaine budgétaire.