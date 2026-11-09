La France soupçonne l'Iran d'être à l'origine des cyberattaques contre des réfrigérateurs

(Répétition)
par Raphael Satter et Gabriel Stargardter
Les autorités françaises soupçonnent des pirates informatiques soutenus par l'État iranien d'être à l'origine des cyberattaques qui ont mis hors service des réfrigérateurs et des congélateurs dans toute la France le mois dernier, ont déclaré lundi deux sources proches du dossier.
La mission iranienne auprès des Nations unies n'a pas non plus donné suite aux sollicitations, et le pays nie mener des cyberopérations malveillantes.
La cyberattaque du 11 octobre, qui a désactivé les systèmes de régulation de la température de réfrigérateurs commerciaux dans des centaines d’établissements, semblait avoir été facile à mener, ont déclaré des experts en cybersécurité.
L’entreprise à l’origine de plusieurs appareils touchés a indiqué que certains d’entre eux étaient obsolètes ou fonctionnaient avec un micrologiciel dépassé, ce qui aurait pu faciliter l’intrusion des pirates.
(Rédigé par Gabriel Stargardter à Paris et Raphael Satter à Washington; Version française Rihab Latrache)
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