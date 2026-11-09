La France soupçonne l'Iran d'être à l'origine des cyberattaques contre des réfrigérateurs

(Répétition)

par Raphael Satter ‌et Gabriel Stargardter

Les ​autorités françaises soupçonnent des pirates informatiques soutenus par l'État iranien d'être à l'origine ​des cyberattaques qui ont mis hors service ​des réfrigérateurs et des ⁠congélateurs dans toute la France ‌le mois dernier, ont déclaré lundi deux sources proches du dossier.

La ​mission ‌iranienne auprès des Nations unies ⁠n'a pas non plus donné suite aux sollicitations, et le pays nie mener ⁠des cyberopérations ‌malveillantes.

La cyberattaque du 11 octobre, ⁠qui a désactivé les systèmes ‌de régulation de la température ⁠de réfrigérateurs commerciaux dans des centaines ⁠d’établissements, ‌semblait avoir été facile à mener, ont ​déclaré des ‌experts en cybersécurité.

L’entreprise à l’origine de plusieurs appareils touchés ​a indiqué que certains d’entre eux étaient obsolètes ou ⁠fonctionnaient avec un micrologiciel dépassé, ce qui aurait pu faciliter l’intrusion des pirates.

(Rédigé par Gabriel Stargardter à Paris et Raphael Satter à Washington; Version française ​Rihab Latrache)