La France se relance face au Monténégro par Samuel Martin (iDalgo) A Mouilleron-le-Captif (Vendée), l'Equipe de France de Basket avait rendez-vous avec le Monténégro pour renouer avec le succès après la défaite face à l'Allemagne vendredi pour le premier match des qualifications de l'Euro 2021. Mission réussie pour Vincent Collet et ses joueurs auteur d'une belle performance collective (85-66). Toujours privés des éléments évoluants en NBA et en Euroligue, les Bleus ont fait la différence au cours de la seconde période. Amath Mbaye (8 points), seul joueur présent lors de la Coupe du Monde 2019, guide son équipe dans cette période qui inflige notamment un 10-0 aux Monténégrins. Sans leur joueur phare Nikola Vucevic, les visiteurs s'en sont remis à Nikola Ivanovic qui termine la rencontre avec 24 points (meilleur marqueur). Prochaine étape de leur campagne de qualification en novembre prochain contre l'Angleterre et l'Allemagne.

