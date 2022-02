La France se prépare à geler davantage d'avoirs russes

Le gouvernement français se tient prêt à étendre à davantage de personnalités russes les mesures de gel d'avoirs déjà décidées sous l'égide de l'Union européenne, a annoncé lundi le ministre de l'Economie Bruno Le Maire.

"Nous allons (...) identifier toutes les personnalités russes ayant des avoirs en France, qui pourraient être ajoutées à ces sanctions européennes en raison de leur proximité avec le pouvoir russe, et nous nous doterons des moyens juridiques de saisir l'intégralité de ces biens", a affirmé Bruno Le Maire lors d'une brève prise de parole à l'Elysée à l'issue d'un nouveau conseil de défense organisé par la président français, Emmanuel Macron.

Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'Union européenne a annoncé une batterie de sanctions financières contre la Russie, ses dirigeants et des personnalités proches du Kremlin, notamment un gel de leurs avoirs et l'interdiction du territoire européen.

"A la demande du président (français) de la République, nous poursuivons le recensement complet des avoirs financiers des biens immobiliers, des yachts, des véhicules de luxe, qui appartiendraient à des personnalités russes sous sanctions européennes", a indiqué M. Le Maire.

A ses côtés, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a annoncé que des "mesures" seront prises "dans un délai extrêmement court" contre les "organes de propagande russes" qui mènent des actions de "désinformation" en Europe.

Dimanche, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen avait annoncé que les médias d'Etat russes Russia Today (RT) et Sputnik allaient être bannis de l'Union européenne afin de les empêcher de diffuser leurs "mensonges" sur la guerre menée par Moscou en Ukraine.

Sur le front économique, Bruno Le Maire a aussi indiqué qu'il recevrait cette semaine les filières françaises pénalisées par le conflit russo-ukrainien et les sanctions prises ou à venir, notamment sur les enjeux liés à l'approvisionnement en composants et métaux critiques, la Russie étant un des principaux fournisseurs de certains de ces métaux (titane, nickel, etc.)