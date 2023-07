La France se heurte à la Jamaïque pour son entrée en lice

Sydney, Australien, 23.07.2023: Cheyna Matthews (Jamaica) and Sandie Toletti (France) im zweikampf waehrend des Spiels der Group F - FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 zwischen France vs Jamaica im Fußballstadion von Sydney am 23. July 2023 in Sydney, Australien. (Foto von Sajad Imanian/DeFodi Images) Sydney, Australia, 23.07.2023: Cheyna Matthews (Jamaica) and Sandie Toletti (France) battle for the ball during the Group F - FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 match between France vs Jamaica at Sydney Football Stadium on July 23, 2023 in Sydney, Australia. (Photo by Sajad Imanian/DeFodi Images) - Photo by Icon sport